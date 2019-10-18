Николай Дурманов: «Нигде нет ни малейшего намека на то, что принимал Зыков»

Бывший глава Российской антидопинговой службы Николай Дурманов прокомментировал новость, что нападающий «Вегаса» Валентин Зыков был дисквалифицирован на 20 матчей НХЛ.

- Нигде нет ни малейшего намека на то, что принимал Зыков, единственное, что можно понять, что это было какое-то вещество в пищевой добавке, — приводит слова Дурманова ТАСС. — Сейчас индустрия спортивного и оздоровительного питания очень сложная, а самое главное, что она процентов на 70-90 основана на мифах. Берут какой-то компонент, травку, цветочек, ингредиент животного происхождения, и вокруг него выстраивают целую серию мифов. Которые, как правило, одинаковые — лечат от всего, от рака до простуды, и укрепляют иммунитет.

Но дело в том, что среди этого огромного количества травок-добавок, в обычных растениях, часто встречаются вещества, которые находятся в запрещенном списке, это либо напрямую запрещенный препарат, либо метаболит. В растениях очень много активных веществ, и в какой-нибудь допинг может превратиться, например, что-нибудь из герани, шалфе. То, что случилось с Зыковым, может произойти с любым спортсменом, да так и происходит — с сотнями, тысячами атлетов, они берут пищевую добавку, где написано название трав, экзотических фруктов, но нигде не указано, что среди компонентов есть что-то запрещенное, тем более, что в Северной Америке пищевые добавки не регистрируются и не испытываются. Предполагать, что спортсмен специально употреблял какой-то допинг — да ну, нет, конечно.

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