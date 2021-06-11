Ничушкин не реализовал убойный момент, который мог спасти «Колорадо» от вылета. Видео
10:01
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в шестом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ против «Вегаса» не реализовал убойный голевой момент.
Это произошло в третьем периоде при счете 4:3 в пользу «Вегаса». Ничушкин после передачи мог забивать в пустой угол и сравнять счет, однако Марка-Андре Флери спас ворота.
В итоге матч закончился со счетом 6:3 в пользу «Вегаса», который выиграл серию и вышел в третий раунд плей-офф.
Напомним, что «Голден Найтс» отыгрался с 0-2 в серии.
В этом сезоне 26-летний Ничушкин провел 64 матча в регулярке, в которых набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф у него 10 матчей и 3 (1+2) очка.
«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок. «Вегас» в регулярке занял второе место.
Читайте также
«Буду проклинать Сталина каждый день, который живу». Мовсар Евлоев — о Чимаеве, Яне и норме сна в 3-4 часа
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю