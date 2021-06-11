Ничушкин не реализовал убойный момент, который мог спасти «Колорадо» от вылета. Видео

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин в шестом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ против «Вегаса» не реализовал убойный голевой момент.

Это произошло в третьем периоде при счете 4:3 в пользу «Вегаса». Ничушкин после передачи мог забивать в пустой угол и сравнять счет, однако Марка-Андре Флери спас ворота.

В итоге матч закончился со счетом 6:3 в пользу «Вегаса», который выиграл серию и вышел в третий раунд плей-офф.

Напомним, что «Голден Найтс» отыгрался с 0-2 в серии.

В этом сезоне 26-летний Ничушкин провел 64 матча в регулярке, в которых набрал 24 (11+13) очка. В плей-офф у него 10 матчей и 3 (1+2) очка.

«Колорадо» занял первое место в Западном дивизионе и выиграл Президентский кубок. «Вегас» в регулярке занял второе место.