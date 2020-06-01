НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в Северной Америке в связи с убийством афроамериканца

НХЛ выступила с заявлением по поводу протестов в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейских в Миннеаполисе. После этого во многих штатах США начались беспорядки.

«Поскольку протесты в США и Канаде в последние дни обращают внимание на расовую справедливость для темнокожего сообщества, НХЛ стоит вместе со всеми, кто работает над достижением расово справедливого общества, и против всех людей, которые поддерживают расизм, ненависть, фанатизм и насилие. Мы разделяем эти настроения, выраженные нашими игроками и клубами в их призывах к справедливости, мы поощряем использование своих платформ и привилегий для системных изменений. Мы будем усердно работать в направлении культуры.