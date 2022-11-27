Форвард «Сент-Луиса» Бучневич продлил результативную серию до 6 игр в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отдал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Флоридой» (5:4 ОТ).

Таким образом, хоккеист продлил результативную серию (5+5) до 6 игр. Он набрал 16-е (6+10) очко в сезоне-2022/23, сыграв в 16 матчах.

Сегодня за 20:41 у Бучневича 4 броска в створ ворот, 1 хит, 2 минуты штрафа, полезность — «0».

«Сент-Луис» с 22 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Флорида» с 23 очками — на 10-й строчке Востока.