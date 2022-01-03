«Чикаго» проиграл «Калгари». Задоров не набрал очков

«Чикаго» проиграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение кряду.

Россиский защитник «Флэймз» Никита Задоров результативными действиями не отметился. За 16 минут на льдцу он сделал два броска по воротам соперника.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Калгари» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Дебринкэт — 18 (Кейн, Боргстрем), 9:41 — 1:0. Ткачак — 14 (Годро, Хэнифин), 13:13 — 1:1. Линдхольм — 12 (бол., Монахэн, Годро), 29:08 — 1:2. Льюис — 3 (мен., Коулмэн, Андерссон), 37:46 — 1:3. Шилингтон — 4 (п.в., Лучич), 58:05 — 1:4. Годро — 13 (Ткачак, Баклунд), 58:34 — 1:5.

Нереализованный буллит: Дюбе (К), 52:14.

Вратари: Содерблум (57:23 — 58:05) — Маркстрем.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (11+9+11) — 42 (6+26+10).

Наши: — - Задоров (16.06/2/0).

3 января. Чикаго. United Center. 17454 зрителя.