НХЛ работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России

Национальная хоккейная лига работает над проведением матчей регулярного чемпионата в России.

— Мы исследуем возможность проведения игр НХЛ в России, — цитирует заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли ТАСС. — Пока еще у нас остаются вопросы, которые нужно урегулировать. Мы надеемся привезти две команды НХЛ в Россию. Мы еще не анонсировали итоговые планы на следующий сезон, но проект матчей в России — это то, над чем мы работаем в настоящее время.

Мы думаем, что если игры НХЛ состоятся в России, то в них будут принимать участие российские топ-игроки. Мы постараемся привлечь клубы с российскими звездами к участию в матчах в России.

Матчи регулярного чемпионата НХЛ в России никогда не проводились, однако клуб из НХЛ играл в стране один раз. В 2010 году в Санкт-Петербурге местный СКА встретился с «Каролиной» и победил со счетом 5:3.