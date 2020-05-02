НХЛ не собирается делать тестирование игроков на коронавирус вне очереди

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отметил, что лига не будет проводить тестирование игроков на коронавирус на особых условиях. Частое тестирование на коронавирус является важной частью во всех вариантах возобновления сезона, которые рассматриваются НХЛ и профсоюзом игроков.

— Нам нужно тестирование, но мы не будем стремиться к нему даже в частном порядке, если с этим есть проблемы в конкретном регионе, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Дэйли. — Мы не намерены проводить тестирование хоккеистов с подозрительными симптомами вне очереди, если такое тестирование недоступно для других людей. Этим мы не будем заниматься.

Есть целый рад вариантов, которые каждый день предлагают нам и другим лигам. Я бы сказал, что это важная часть общего процесса. Мы должны убедиться, что внимательно изучили все нюансы и поняли, как работает предложенная нам схема.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 1 на 2 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 389 933 человека. Умерших — 239 029, выздоровевших — 1 076 487.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 1 мая всего зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 169 летальных исходов, выздоровели 13 220 человек.

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