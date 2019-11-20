«Нэшвилл» проиграл «Виннипегу»

«Виннипег» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Предаторз» это пятое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Лайне — 5 (Коннор), 0:18 — 0:1. Элерс — 10 (Рословик, Шайфли), 23:47 — 0:2. Бонино — 9 (Гримальди, Хэмьюс), 38:11 — 1:2.

Вратари: Сарос (58:28) — Хеллебайк.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 39 (10+13+16) — 25 (8+7+10).

Наши: — - Куликов (22.10/0/-1).

20 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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