«Нэшвилл» проиграл «Виннипегу»
06:51
«Виннипег» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Предаторз» это пятое поражение кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Лайне — 5 (Коннор), 0:18 — 0:1. Элерс — 10 (Рословик, Шайфли), 23:47 — 0:2. Бонино — 9 (Гримальди, Хэмьюс), 38:11 — 1:2.
Вратари: Сарос (58:28) — Хеллебайк.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 39 (10+13+16) — 25 (8+7+10).
Наши: — - Куликов (22.10/0/-1).
20 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...