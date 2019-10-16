«Нэшвилл» обыграл «Вегас»
«Нэшвилл» на выезде переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2).
Российский нападающий «Голден Найтс» Валентин Зыков очков не набрал.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Нэшвилл» — 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)
Голы: Террис — 2 (Эллис, Гримальди), 2:14 — 0:1. Стоун — 5 (бол., Гласс, Штястны), 9:55 — 1:1. Смит — 5 (Маршессо, Карлссон), 17:23 — 2:1. Сиссонс — 2 (Бонино), 20:44 — 2:2. Ярнкрок — 1 (Арвидссон, Йоси), 25:08 — 2:3. Форсберг — 5, 26:52 — 2:4. Бонино — 2 (бол., Террис, Эллис), 44:00 — 2:5.
Вратари: Флери — Ринне.
Штраф: 20 — 18.
Броски: 35 (18+9+8) — 39 (10+12+17).
Наши: Зыков (13.17/1/0) — -.
16 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.
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