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«Нэшвилл» намерен продлить контракты с Экхольмом и Форсбергом

08:56
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Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что клуб намерен продлить контракты с защитником Маттиасом Экхольмом и форвардом Филипом Форсбергом, информирует TheScore.

Нынешние соглашения хоккеистов истекают летом 2022 года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о продолжении сотрудничества.

В текущем сезоне 30-летний Экхольм провел за «Нэшвилл» 37 матчей и набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+10». 26-летний Форсберг в 34 матчах забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Нэшвилл», набрав 49 очков в 44 матчах, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона.

Дополнительная информация:

https://www.thescore.com/nhl/news/2153507/predators-gm-intent-on-re-signing-ekholm-forsberg

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