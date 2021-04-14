«Нэшвилл» намерен продлить контракты с Экхольмом и Форсбергом

Генеральный менеджер «Нэшвилла» Дэвид Пойл заявил, что клуб намерен продлить контракты с защитником Маттиасом Экхольмом и форвардом Филипом Форсбергом, информирует TheScore.

Нынешние соглашения хоккеистов истекают летом 2022 года. В ближайшее время стороны начнут переговоры о продолжении сотрудничества.

В текущем сезоне 30-летний Экхольм провел за «Нэшвилл» 37 матчей и набрал 17 (5+12) очков при показателе полезности «+10». 26-летний Форсберг в 34 матчах забросил 11 шайб и отдал 18 результативных передач.

«Нэшвилл», набрав 49 очков в 44 матчах, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона.