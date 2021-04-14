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Шестеркин рассказал о своей реакции на первый матч на ноль за «Рейнджерс»

08:49
Игорь Шестеркин (слева). Фото Reuters
Игорь Шестеркин (слева). Фото Reuters
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Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свою первую игру на ноль в составе команды. Голкипер отразил 27 из 27 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» (3:0) и стал первой звездой встречи.

«Это многое значит для меня. Я хочу поблагодарить всех ребят в команде, которые ложились, стелились под шайбу, особенно в конце. Это многое значило для меня. Мы довели дело до победного конца. Очень счастлив, что получилось сыграть на ноль, почувствовать, что это такое. Надеюсь, дальше такого будет только больше», — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Рейнджерс».

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. 25-летний россиянин провел 36 матчей за команду.

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