Шестеркин рассказал о своей реакции на первый матч на ноль за «Рейнджерс»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свою первую игру на ноль в составе команды. Голкипер отразил 27 из 27 бросков по своим воротам в матче против «Нью-Джерси» (3:0) и стал первой звездой встречи.

«Это многое значит для меня. Я хочу поблагодарить всех ребят в команде, которые ложились, стелились под шайбу, особенно в конце. Это многое значило для меня. Мы довели дело до победного конца. Очень счастлив, что получилось сыграть на ноль, почувствовать, что это такое. Надеюсь, дальше такого будет только больше», — приводит слова Шестеркина пресс-служба «Рейнджерс».

«I want to thank all the players who played in front of me and blocked shots the whole game, especially at the end, when it was so meaningful to me to get this win and the shutout, and they did it for me.» ???



93: https://t.co/MW8nte4Gtl

10: https://t.co/QpcT5fq9gv pic.twitter.com/MBEurnNhM2 — New York Rangers (@NYRangers) April 14, 2021

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. 25-летний россиянин провел 36 матчей за команду.