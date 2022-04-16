«Нэшвилл» победил «Чикаго», Йоси забил очередной гол

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«Нэшвилл» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Два результативных паса в этой встрече сделал нападающий «Предаторз» Филип Форсберг.

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметился очередной заброшенной шайбой.

В составе «Чикаго» 2 (1+1) очка набрал нападающий Патрик Кейн.

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«Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Толванен — 10 (Томасино, Гласс), 3:22 — 1:0. Кейн — 25 (Строум, Дебринкэт), 7:31 — 1:1. Кубалик — 13 (Маккейб, Райхель), 25:15 — 1:2. Йоси — 20 (Джохансен, Форсберг), 25:58 — 2:2. Дюшен — 39 (бол., Гранлунд, Форсберг), 39:34 — 3:2. Гранлунд — 10 (Экхольм, Фаббро), 43:14 — 4:2. Стиллман — 2 (Кейн, Дебринкэт), 54:31 — 4:3.

Вратари: Сарос — Ланкинен (57:28).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 34 (7+19+8) — 31 (6+11+14).

Наши: Тренин (15.20/2/0) — -.

16 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.