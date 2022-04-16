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Сегодня, 22:17

«Нэшвилл» победил «Чикаго», Йоси забил очередной гол

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нэшвилл» победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3.

Два результативных паса в этой встрече сделал нападающий «Предаторз» Филип Форсберг.

Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси отметился очередной заброшенной шайбой.

В составе «Чикаго» 2 (1+1) очка набрал нападающий Патрик Кейн.

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«Нэшвилл» — «Чикаго» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Толванен — 10 (Томасино, Гласс), 3:22 — 1:0. Кейн — 25 (Строум, Дебринкэт), 7:31 — 1:1. Кубалик — 13 (Маккейб, Райхель), 25:15 — 1:2. Йоси — 20 (Джохансен, Форсберг), 25:58 — 2:2. Дюшен — 39 (бол., Гранлунд, Форсберг), 39:34 — 3:2. Гранлунд — 10 (Экхольм, Фаббро), 43:14 — 4:2. Стиллман — 2 (Кейн, Дебринкэт), 54:31 — 4:3.

Вратари: Сарос — Ланкинен (57:28).

Штраф: 10 — 16.

Броски: 34 (7+19+8) — 31 (6+11+14).

Наши: Тренин (15.20/2/0) — -.

16 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 74 41 33 92
5 Айлендерс 74 35 39 79
6 Коламбус 74 35 39 76
7 Нью-Джерси 74 26 48 58
8 Филадельфия 74 23 51 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 74 53 21 112
2 Торонто 74 48 26 102
3 Тампа-Бэй 74 45 29 98
4 Бостон 75 46 29 97
5 Детройт 75 29 46 68
6 Баффало 76 27 49 65
7 Оттава 74 28 46 62
8 Монреаль 75 20 55 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 74 54 20 114
2 Миннесота 73 46 27 98
3 Сент-Луис 74 44 30 98
4 Нэшвилл 75 43 32 91
5 Даллас 74 42 32 89
6 Виннипег 75 35 40 81
7 Чикаго 75 25 50 61
8 Аризона 74 22 52 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 74 45 29 99
2 Эдмонтон 75 43 32 92
3 Лос-Анджелес 76 39 37 88
4 Вегас 75 41 34 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 76 29 47 72
7 Сан-Хосе 73 29 44 69
8 Сиэтл 73 23 50 52
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Монреаль – Айлендерс
0 : 3
16.04 02:00
Флорида – Виннипег
 6 : 1
16.04 19:30
Бостон – Питтсбург
 2 : 1
16.04 19:30
Рейнджерс – Детройт
 4 : 0
16.04 19:30
Нэшвилл – Чикаго
 4 : 3
16.04 22:00
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 - : -
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 - : -
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

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И Г
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Крис Крайдер

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