«Нереальный». Легендарный американец назвал Дацюка самым техничным хоккеистом в истории

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Бретт Халл высоко оценил игру бывшего партнера по «Детройту» Павла Дацюка. Американский хоккеист назвал форварда «Автомобилиста» самым техничным игроком в истории.

— Не могу не спросить о вашем тогда еще очень молодом партнере по звену в чемпионском «Детройте» сезона-2001/02 — Павле Дацюке.

— О да! Он был невероятен. Пав делал все так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — самый технически одаренный игрок, который когда-либо играл в хоккей.

— Даже так?!

— Нереальный! И самый чудесный пацан в мире.

— Увидев его в первый раз, могли предположить, что Дацюк войдет в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ?

— Да. И я был достаточно умен, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это делало и меня на льду умнее, верно? Я увидел его и сказал: «О, я хочу играть с этим мальчишкой!» (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Халла — скоро в «СЭ»