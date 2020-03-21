«Не считаю правильным давать советы России, живя в США». Мнение русской звезды НХЛ

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко в интервью «СЭ» заявил: живя в США, он не будет обсуждать происходящее в России. 28-летний россиянин подчеркнул, что не считает правильным давать советы из другого государства.

— Наша родина — Россия, мы русские в душе, — сказал Тарасенко. — В то же время мы живем в Америке, платим здесь налоги, уважаем американские законы, правительство и президента. С другой стороны, если мы живем в Штатах, то я не буду обсуждать то, что происходит в России. Потому что я не там. Не считаю правильным, не проводя на родине много времени, давать из-за границы советы. (Игорь Рабинер)

«Мое поколение росло на улице и быстрее взрослело. Сделаешь не то — изобьют». Вторая часть интервью Тарасенко