Нападающий «Виннипега» Уилер доиграл матч НХЛ после серьезной травмы паха

Нападающий «Виннипега» Блейк Уилер получил серьезную травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла», сообщает TSN.

Хоккеист не просто получил удар в пах, а порвал яичко после силового приема.

Несмотря на травму, Уилер доиграл встречу, после чего был вынужден обратиться к врачу.

Отметим, что форвард только вернулся на лед после предыдущей травмы, из-за которой пропустил около месяца.

В текущем сезоне Уилер набрал 26 (9+17) очков в 30 играх НХЛ.