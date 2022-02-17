Нападающий «Виннипега» Шайфли признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли признан первой звездой дня в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Миннесоты» (6:3) форвард сделал хет-трик и отдал одну результативную передачу.

Вторая звезда дня — нападающий «Калгари» Элиас Линдхольм, на счету которого 2 гола и 1 результативная передача в игре с «Анахаймом» (6:2).

Третьей звездой дня стал вратарь «Колорадо» Дарси Кемпер, который отразил все 29 бросков по своим воротам в матче с «Вегасом» (2:0).