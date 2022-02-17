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Сегодня, 19:58

На должность генерального менеджера «Чикаго» претендует женщина, имеющая опыт работы в баскетболе

Иван Шитик
Корреспондент

«Чикаго» продолжает поиски нового генерального менеджера. Одна из кандидатур — Тереза Реш, которая является вице-президентом по баскетбольным операциям баскетбольного клуба «Торонто», сообщает Sportsnet.

Ранее клуб провел собеседование с Джеффом Гринбергом, который на данный момент является помощником генменеджера клуба из североамериканской бейсбольной лиги «Чикаго Кабс».

Сейчас исполняющим обязанности генерального менеджера «Чикаго» является Кайл Дэвидсон. Он получил это назначение 27 октября прошлого года после увольнения Стэна Боумэна. Боумэну пришлось покинуть пост генменеджера и президента клуба по хоккейным операциям после обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес одного из тренеров команды бывшим нападающим Кайлом Бичем. Дэвидсон также является одним из кандидатов на то, чтобы занять пост генменеджера уже на постоянной основе.

В группу советников, помогающих клубу в поиске генменеджера, входят бывшие игроки «Блэкхокс» Мариан Хосса, Патрик Шарп и Эдди Олчик.

ХК Чикаго Блэкхокс
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