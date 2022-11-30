Овечкин — второй игрок в истории НХЛ после Гретцки по количеству матчей с 2+ забитыми шайбами
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.
Как отмечает журналист Том Гулитти, этот дубль стал для форварда 160-м в карьере. Это второй результат в истории НХЛ.
Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который провел 189 таких игр.
Всего за карьеру Овечкин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|19
|4
|38
|2
|Айлендерс
|24
|15
|9
|30
|3
|Каролина
|23
|12
|11
|29
|4
|Питтсбург
|23
|11
|12
|26
|5
|Рейнджерс
|23
|10
|13
|24
|6
|Вашингтон
|23
|9
|14
|21
|7
|Филадельфия
|23
|8
|15
|21
|8
|Коламбус
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|24
|14
|10
|33
|3
|Тампа-Бэй
|22
|13
|9
|27
|4
|Детройт
|21
|11
|10
|26
|5
|Флорида
|23
|10
|13
|24
|6
|Монреаль
|22
|11
|11
|23
|7
|Баффало
|22
|9
|13
|19
|8
|Оттава
|21
|8
|13
|17
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|23
|13
|10
|30
|2
|Виннипег
|21
|14
|7
|29
|3
|Колорадо
|20
|12
|8
|25
|4
|Миннесота
|21
|10
|11
|22
|5
|Нэшвилл
|21
|10
|11
|22
|6
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|22
|7
|Аризона
|20
|7
|13
|17
|8
|Чикаго
|21
|6
|15
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|24
|17
|7
|35
|2
|Сиэтл
|21
|13
|8
|29
|3
|Лос-Анджелес
|24
|12
|12
|27
|4
|Эдмонтон
|22
|12
|10
|24
|5
|Калгари
|22
|10
|12
|23
|6
|Ванкувер
|22
|9
|13
|21
|7
|Сан-Хосе
|25
|8
|17
|20
|8
|Анахайм
|23
|6
|17
|14
Результаты / календарь
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1.12
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3.12
4.12
5.12
|30.11
|03:00
|
Бостон – Тампа-Бэй
|3 : 1
|30.11
|03:00
|
Монреаль – Сан-Хосе
|0 : 4
|30.11
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 3 ОТ
|30.11
|03:30
|
Филадельфия – Айлендерс
|3 : 1
|30.11
|04:00
|
Виннипег – Колорадо
|5 : 0
|30.11
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|30.11
|05:00
|
Калгари – Флорида
|6 : 2
|30.11
|06:00
|
Ванкувер – Вашингтон
|- : -
|30.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|39
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|36
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|22
|34
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|23
|19
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|22
|17
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|15
|2.07
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|17
|2.18
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