Овечкин — второй игрок в истории НХЛ после Гретцки по количеству матчей с 2+ забитыми шайбами

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил два гола в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.

Как отмечает журналист Том Гулитти, этот дубль стал для форварда 160-м в карьере. Это второй результат в истории НХЛ.

Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки, который провел 189 таких игр.

Всего за карьеру Овечкин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.