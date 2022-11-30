Овечкин догнал Ягра по количеству матчей, в которых он открыл счет

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче против «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, форвард провел свою 135-ю игру, в которой он забил первую шайбу. Овечкин догнал по этому показателю чешского форварда Яромира Ягра.

Всего за карьеру Овечкин забросил 793 шайбы в НХЛ. По этому показателю он занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги.