Биннингтон о Тарасенко: «Рад за него, приятно видеть, как сегодня он был вознагражден за старания»

Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон похвалил форварда Владимира Тарасенко за игру в матче с «Вегасом» (3:1).

«Я просто очень рад за него. Он так много работал и через многое прошел. Приятно было видеть, как сегодня он был вознагражден за старания. Мне не хватит слов, чтобы сказать достаточно об этом парне и его отношении к работе. Мы все счастливы за него. Надеюсь, что это еще далеко не все», — приводит официальный сайт НХЛ слова Биннингтона.

Тарасенко стал автором победной шайбы в ворота «Вегаса», был признан первой звездой матча с «Голден Найтс» и второй звездой дня в НХЛ.