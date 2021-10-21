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Биннингтон о Тарасенко: «Рад за него, приятно видеть, как сегодня он был вознагражден за старания»

Биннингтон порадовался за Тарасенко, который помог «Сент-Луису» победить «Вегас»
10:35
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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон похвалил форварда Владимира Тарасенко за игру в матче с «Вегасом» (3:1).

«Я просто очень рад за него. Он так много работал и через многое прошел. Приятно было видеть, как сегодня он был вознагражден за старания. Мне не хватит слов, чтобы сказать достаточно об этом парне и его отношении к работе. Мы все счастливы за него. Надеюсь, что это еще далеко не все», — приводит официальный сайт НХЛ слова Биннингтона.

Тарасенко стал автором победной шайбы в ворота «Вегаса», был признан первой звездой матча с «Голден Найтс» и второй звездой дня в НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/tarasenko-poluchil-nagradu-za-staraniya/c-327069544

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Иван Торопцев все материалы автора
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