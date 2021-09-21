Нападающий Тимашов продлил контракт с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Тимашовым, информирует официальный сайт клуба. Детали сделки не разглашаются.

Также «островитяне» подписали 30-летнего центрального нападающего Энди Эндрейоффа, форвардов Коула Бардо (28 лет), Отто Койвуллу (23) и Пола Ладью (29).

24-летний Тимашов был выбран «Торонто» в пятом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 125-м номером. В минувшем сезоне форвард провел всего одну игру за «Айлендерс».