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Нападающий Тимашов продлил контракт с «Айлендерс»

09:20
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«Нью-Йорк Айлендерс» продлил контракт с нападающим Дмитрием Тимашовым, информирует официальный сайт клуба.  Детали сделки не разглашаются.

Также «островитяне» подписали 30-летнего центрального нападающего Энди Эндрейоффа, форвардов Коула Бардо (28 лет), Отто Койвуллу (23) и Пола Ладью (29).

24-летний Тимашов был выбран «Торонто» в пятом раунде драфта НХЛ 2015 года под общим 125-м номером. В минувшем сезоне форвард провел всего одну игру за «Айлендерс».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/islanders/news/islanders-sign-five-players/c-326230392

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Александр Кравченко все материалы автора

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