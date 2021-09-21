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Овечкин получил самый мощный бросок по воротам в NHL 22

05:49
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил самый мощный бросок по воротам в хоккейном симуляторе NHL 22.

36-летний россиянин получил рейтинг мощности броска 95. У Остона Мэттьюса, Леона Драйзайтля, Патрика Лайне и Джона Карлсона по 93 балла. Андрей Свечников, Стивен Стэмкос, Нэйтан Маккиннон, Тайлер Сегин и Брок Босер получили 92 балла.

Официальный релиз NHL 22 запланирован на 15 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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