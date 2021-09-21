Овечкин получил самый мощный бросок по воротам в NHL 22
05:49
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин получил самый мощный бросок по воротам в хоккейном симуляторе NHL 22.
36-летний россиянин получил рейтинг мощности броска 95. У Остона Мэттьюса, Леона Драйзайтля, Патрика Лайне и Джона Карлсона по 93 балла. Андрей Свечников, Стивен Стэмкос, Нэйтан Маккиннон, Тайлер Сегин и Брок Босер получили 92 балла.
Официальный релиз NHL 22 запланирован на 15 октября.
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