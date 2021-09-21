Холл: «Мою карьеру никак не назовешь образцовой для первого номера драфта»

Нападающий Тэйлор Холл поделился эмоциями от продления контракта с «Бостоном». Новое соглашение рассчитано на четыре года.

«Мою карьеру никак не назовешь образцовой для первого номера драфта, не так я себе ее представлял 11 лет назад, но у жизни свои планы. Я через многое прошел, были взлеты, были падения. Был приз Харта, но я выиграл всего один раунд в плей-офф. Многое было. Никто не знает, какой будет концовка моей карьеры. Я считаю, что у меня еще есть время, чтобы завоевать Кубок Стэнли, добиться успеха в плей-офф, к чему я всегда стремился. Так что сейчас я сосредоточен на том, как мне проявить свои лучшие качества и помочь команде выиграть Кубок Стэнли. На данном этапе главным для меня является моя карьера», — цитирует Холла русскоязычный сайт НХЛ.

Холл был обменян из «Баффало» по ходу сезона-2020/21, в котором за «Сэйбрз» сыграл в 37 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (2+17) очков.

В составе «Бостона» хоккеист сыграл 16 матчей и набрал 14 (8+6) очков. В плей-офф он набрал 5 (3+2) очков в 11 встречах.