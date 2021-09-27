Ванечек — о конкуренции с Самсоновым: «Будем подталкивать друг друга»
18:40
Вратарь «Вашингтона» Витек Ванечек высказался о конкуренции с голкипером команды Ильей Самсоновым.
«Мы просто подталкиваем друг друга в хорошем смысле. Я чувствую, что выступать будет тот, кто будет играть лучше.
Я счастлив, что могу быть с ним здесь, потому что он хороший парень, мы общаемся, с ним действительно весело. Мы просто будем подталкивать друг друга», — цитирует Ванечека RMNB.
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