Нападающий «Питтсбурга» Гюнтцель быстрее всех со своего драфта набрал 300 очков

Нападающий «Питтсбурга» Гюнтцель быстрее всех игроков с драфта-2013 набрал 300 очков в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Американский форвард достиг отметки в 300 очков за карьеру. На это ему потребовалось 338 матчей.

Он показывает самую скоростную результативность среди всех игроков с драфта НХЛ 2013 года.