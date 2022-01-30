«Ванкувер» хочет получить за нападающего Миллера топового проспекта и пик 1-го раунда

«Ванкувер» рассматривает вариант обмена нападающего Джей Ти Миллера. За 28-летнего американца «Кэнакс» хотят получить топового проспекта, пик 1-го раунда драфта и игрока для основного состава, сообщает журналист Джефф Марек.

Контракт Миллера с кэпхитом 5,25 миллиона долларов истекает после окончания сезона-2022/23.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард набрал 44 (15+29) очка в 42 встречах.