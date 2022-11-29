Андрей Свечников: «Надеюсь, Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников в интервью «СЭ» рассказал о своих отношениях с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Несколько лет назад ты подрался с Овечкиным во время матча плей-офф. После этого получилось пообщаться?

— Да, получалось, даже клюшками обменялись с ним, все нормально. Драка — часть хоккея, тем более в плей-офф. Ну подрался и подрался, вышел с игры, у тебя все нормально, все уже забыл. Я вообще об этом не думаю, что мы там подрались и теперь у нас будут плохие отношения.

— Тебя не удивляет, что человек в 37 лет 50 шайб за сезон забрасывает?

— Конечно, удивляет. Думаю, что в лиге не было русских, которые так играли в таком возрасте. Надеюсь, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам за всю историю НХЛ, болею за Александра, чтобы у него получилось. Что здесь говорить, самая настоящая звезда.

На счету Овечкина 791 шайба. У Гретцки — 894.