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Нападающий «Чикаго» Янмарк по решению тренерского штаба переведен в запас

18:05
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Нападающий «Чикаго» Маттиас Янмарк по решению тренерского штаба переведен в запас. Это сделано с той целью, чтобы хоккеист не получил травму, сообщает в Twitter журналист Бен Поуп.

Это может означать, что в скором времени Янмарк может быть обменян в другую команду.

В этом сезоне 28-летний швед провел 41 матч и набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «-17».

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