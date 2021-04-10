Нападающий «Чикаго» Янмарк по решению тренерского штаба переведен в запас

Нападающий «Чикаго» Маттиас Янмарк по решению тренерского штаба переведен в запас. Это сделано с той целью, чтобы хоккеист не получил травму, сообщает в Twitter журналист Бен Поуп.

Это может означать, что в скором времени Янмарк может быть обменян в другую команду.

В этом сезоне 28-летний швед провел 41 матч и набрал 19 (10+9) очков при показателе полезности «-17».