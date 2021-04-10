The Athletic назвал условия возможного нового контракта Овечкина

Интернет-портал The Athletic оценил, какой новый контракт с «Вашингтоном» может подписать капитан команды Александр Овечкин.

Первый вариант: контракт на 4 года, кэпхит — 9,25 миллиона долларов.

«Давать такой контракт игроку старше 35 лет — это высокий риск. Всегда можно ожидать травму или снижение игровых показателей. К тому же такой контракт нельзя выкупить из-за пункта в коллективном соглашении», — отмечает журналист Тарик Эль-Башир.

Второй вариант: контракт на 1 год, кэпхит — 9 млн.

Третий варианта: контракт на 2 года, кэпхит — 9,75 млн.

«Если стареющий состав «Вашингтона» не будет давать результата, то Овечкин может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры. К тому же другие клубы будут с большей охотностью рассматривать вариант обмена, когда возрастной игрок не подписан на долгосрочный контракт», — добавляет журналист.

Напомним, что у Овечкина истекает 13-летний контракт со «столичными», который был подписан еще в 2008-м году. По нему россиянин заработает 124 миллиона долларов. Вместе с «Вашингтоном» он в 2018-м году стал обладателем Кубка Стэнли.