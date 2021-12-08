Нападающий «Чикаго» Хайра был выписан из больницы
18:42
Нападающий «Чикаго» Хайра Джухар Хайра был выписан из больницы. Однако точные сроки восстановление игрока пока неизвестны, сообщает пресс-служба клуба.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (2:6) он попал под жесткий силовой прием соперника. Игрок «Блэкхокс» покидал площадку на носилках.
Позже появилась информация о том, что травмированный хоккеист был доставлен в больницу.
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