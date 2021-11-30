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Нападающий «Бостона» Дебраск попросил обменять его в другой клуб

15:54
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Нападающий «Бостона» Джейк Дебраск через агента запросил на этой неделе клуб об обмене, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в Twitter.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ форвард набрал 6 (3+3) очков в 17 матчах. Причем он пропустил последний матч с «Ванкувером» по решению тренерского штаба.

Дебраск был выбран «Брюинз» в первом раунде под общим 14-м номером на драфте 2015 года.

Действующий контракт 25-летнего форварда с кэпхитом 3,675 миллиона долларов истекает предстоящим летом. После этого он может стать ограниченно свободным агентом.

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Иван Шитик все материалы автора
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