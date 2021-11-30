Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Миннесота» выведет из обращения номер Микко Койву. Это первый случай в истории клуба

15:51
Микко Койву. Фото AFP
Микко Койву. Фото AFP
Теги:

«Миннесота» выведет из обращения 9-й номер, под которым за команду выступал нападающий Микко Койву, сообщает сайт «Дикарей».

Торжественная церемония пройдет 13 марта 2022 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».

Финн станет первым игроком в истории «Уайлд», который удостоится такой чести и чей номер будет выведен из обращения. Он провел почтю всю карьеру в НХЛ за «Дикарей» и в 1028 матчах набрал 709 (205+504) результативных очков.

Койву является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей, набранных очков и голевых передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Всех бесит не поражение Левандовски, а победа Месси. Почему «Золотой мяч» никогда не будет объективной наградой
В Госдуме предложили избавить наследников от долгов умершего близкого
0