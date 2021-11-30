«Миннесота» выведет из обращения номер Микко Койву. Это первый случай в истории клуба
15:51
«Миннесота» выведет из обращения 9-й номер, под которым за команду выступал нападающий Микко Койву, сообщает сайт «Дикарей».
Торжественная церемония пройдет 13 марта 2022 года перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом».
Финн станет первым игроком в истории «Уайлд», который удостоится такой чести и чей номер будет выведен из обращения. Он провел почтю всю карьеру в НХЛ за «Дикарей» и в 1028 матчах набрал 709 (205+504) результативных очков.
Койву является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей, набранных очков и голевых передач.
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