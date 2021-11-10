Эффектный силовой прием Романова в матче с «Лос-Анджелесом». Видео
10:22
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Лос-Анджелесу» со счетом 2:3.
Защитник «Канадиенс» Александр Романов в этой встрече провел семь силовых приемов, в том числе в третьем периоде против Расмуса Купари. После матча главный тренер Доминик Дюшарм заявил, что этот хит придал команде энергии, после чего она сравняла счет.
В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 13 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка при коэффициенте полезности «-3».
? Romy ?#GoHabsGo pic.twitter.com/ldwGQcI9JC— Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) November 10, 2021
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