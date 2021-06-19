Нападающий «Тампы-Бэй» Коулмэн воодушевлен игрой Кучерова в Кубке Стэнли

Нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн считает форварда команды Никиту Кучерова талантливым хоккеистом, который уникально видит игру.

«Когда ты играешь с таким мастером достаточно долго, начинаешь еще сильнее ценить его качества, его способность творить эти чудеса разными способами изо дня в день.

Куч создает свои вау-моменты в каждом матче. Помню, еще когда я играл за «Нью-Джерси» и впервые попал с ними в плей-офф, наше меньшинство в том сезоне было в топ-5 в НХЛ. Мы, естественно, гордились им и чувствовали достаточно уверенно, что с этим компонентом у нас все в порядке. Оказалось – напрасно", - цитирует Коулмена русскоязычный сайт НХЛ.

Коулмэн подчеркнул, что даже пропуск Кучерова большей части сезона из-за травмы не помешал ему показать хорошие результаты.

"Куч наше меньшинство просто в клочья порвал. По-моему, в первых двух матчах они забили нам в большинстве пять голов. Это неплохо иллюстрирует, какого масштаба талант у этого парня, как он видит и читает игру. Когда он получает шайбу возле полуборта, можно смело ждать отличного продолжения", - отметил хоккеист.

28-летний россиянин сыграл в плей-офф 14 матчей, в которых набрал 23 (5+18) очков. Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 118 очков.