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Нападающий «Тампы-Бэй» Коулмэн воодушевлен игрой Кучерова в Кубке Стэнли

17:10
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Нападающий «Тампы» Блэйк Коулмэн считает форварда команды Никиту Кучерова талантливым хоккеистом, который уникально видит игру.

 
18&nbsp;июня. &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2.Судьи помогли «Тампе» выйти вперед в серии. Они наказали «Айлендерс» за минимальный контакт с Кучеровым

«Когда ты играешь с таким мастером достаточно долго, начинаешь еще сильнее ценить его качества, его способность творить эти чудеса разными способами изо дня в день.

Куч создает свои вау-моменты в каждом матче. Помню, еще когда я играл за «Нью-Джерси» и впервые попал с ними в плей-офф, наше меньшинство в том сезоне было в топ-5 в НХЛ. Мы, естественно, гордились им и чувствовали достаточно уверенно, что с этим компонентом у нас все в порядке. Оказалось – напрасно", - цитирует Коулмена русскоязычный сайт НХЛ.

Коулмэн подчеркнул, что даже пропуск Кучерова большей части сезона из-за травмы не помешал ему показать хорошие результаты.

"Куч наше меньшинство просто в клочья порвал. По-моему, в первых двух матчах они забили нам в большинстве пять голов. Это неплохо иллюстрирует, какого масштаба талант у этого парня, как он видит и читает игру. Когда он получает шайбу возле полуборта, можно смело ждать отличного продолжения", - отметил хоккеист.

28-летний россиянин сыграл в плей-офф 14 матчей, в которых набрал 23 (5+18) очков. Всего за карьеру в НХЛ Кучеров набрал 118 очков.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/zvezdy-tampy-snova-dominiruyut-nad-new-yorkom/c-325383758

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей