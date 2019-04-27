Вратарь "Каролины" Петр Мразек смог оставить свои ворота в неприкосновенности в первом матче второго раунда Кубка Стэнли против "Айлендерс". "Харрикейнз" победили в овертайме со счетом 1:0.

Мразек стал всего третьим голкипером в истории франшизы, который смог провести два "сухих" матча в плей-офф. Он повторил достижение Кэма Уорда и Кевина Уикса.

Чех отразил 31 бросок. Он стал четвертым по этому показателю в "Каролине" в играх Кубка Стэнли. Больше него отразили Кэм Уорд (36 бросков), Кевин Уикс (32) и Майк Лиут (32).

Мразек был признан первой звездой матча. Следующая игра серии пройдет в Нью-Йорке.