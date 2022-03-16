«Монреаль» выставил на драфт отказов нападающего Перро

«Монреаль» выставил на драфт отказов нападающего Матье Перро, сообщает сайт клуба.

Контракт 34-летнего канадца с кэпихтом в 4,125 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

В этом сезоне Перро провел в регулярном чемпионате 18 матчей и набрал 5 (3+2) очков.

До «Мореаля» он выступал за «Вашингтон», «Анахайм» и «Виннипег».