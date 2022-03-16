«Детройт» заключил контракт с молодым нападающим

«Детройт» заключил контракт новичка с нападающим Кроссом Ханасом. Соглашение рассчитано на три года, сообщает сайт клуба.

20-летний Ханас был выбран «Детройтом» на драфте-2020 во втором раунде под общим 55-м номером.

Последние два сезона он выступает в юниорской Западной хоккейной лиге за «Портленд». В этом регулярном чемпионате на его счету 70 (22+48) очков в 53 встречах.