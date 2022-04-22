Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Монреаль»

«Филадельфия» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Флайерз» прервали неудачную серию из шести поражений.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голом и голевой передачей. Для 25-летнего россиянина эта шайба стала 9-й в этом сезоне.