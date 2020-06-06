Минутка ностальгии от Селянне: 13 лет назад он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом»

«Анахайм» в Instagram напомнил о годовщине своей единственной победы в Кубке Стэнли. 13 лет назад «Дакс» взяли трофей, победив в финальной серии «Оттаву» (4-1).

Лидер атак той команды Теему Селянне с ностальгией вспомнил о победе в турнире.

«13 лет назад... Даже не верится», — написал Селянне в Twitter.