Минутка ностальгии от Селянне: 13 лет назад он выиграл Кубок Стэнли с «Анахаймом»
22:27
«Анахайм» в Instagram напомнил о годовщине своей единственной победы в Кубке Стэнли. 13 лет назад «Дакс» взяли трофей, победив в финальной серии «Оттаву» (4-1).
Лидер атак той команды Теему Селянне с ностальгией вспомнил о победе в турнире.
«13 лет назад... Даже не верится», — написал Селянне в Twitter.
??13 years ago? hard to believe ...https://t.co/aiGXWFKy7o— Teemu Selanne (@TeemuSel8nne) June 6, 2020
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