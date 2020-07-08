«Миннесота» готова подписать Капризова и «сжечь» первый год контракта

«Миннесота» намерена подписать контракт с нападающим Кириллом Капризовым. Клуб даже не смущает, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

«Дикари» все равно готовы заключить с россиянином соглашение и «сжечь» первый год контракта. Осталось получить согласие самого игрока.

Напомним, в НХЛ Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Капризов провел за ЦСКА 57 матчей, в которых набрал 62 (33+29) очка. В плей-офф на счету форварда 4 (2+2) очка в 4 матчах.