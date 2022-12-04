Капризов забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 11 матчей
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».
Он сравнял счет в концовке третьего периода — 4:4.
Капризов продлил свою результативную серию до 11 матчей. До клубного рекорда ему остался еще один матч.
Также российский форвард забросил 15-ю шайбу в сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|24
|19
|5
|39
|2
|Каролина
|24
|13
|11
|31
|3
|Айлендерс
|25
|15
|10
|30
|4
|Питтсбург
|24
|12
|12
|28
|5
|Рейнджерс
|25
|11
|14
|27
|6
|Вашингтон
|25
|10
|15
|24
|7
|Филадельфия
|24
|8
|16
|21
|8
|Коламбус
|22
|8
|14
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|22
|19
|3
|38
|2
|Торонто
|25
|15
|10
|35
|3
|Тампа-Бэй
|23
|14
|9
|29
|4
|Детройт
|22
|11
|11
|27
|5
|Флорида
|24
|11
|13
|26
|6
|Монреаль
|23
|12
|11
|25
|7
|Баффало
|24
|10
|14
|21
|8
|Оттава
|23
|9
|14
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|24
|14
|10
|32
|2
|Виннипег
|22
|14
|8
|29
|3
|Колорадо
|21
|13
|8
|27
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|5
|Миннесота
|22
|11
|11
|24
|6
|Сент-Луис
|23
|11
|12
|22
|7
|Аризона
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|25
|17
|8
|35
|2
|Сиэтл
|23
|15
|8
|33
|3
|Лос-Анджелес
|26
|13
|13
|30
|4
|Эдмонтон
|24
|13
|11
|26
|5
|Калгари
|23
|10
|13
|23
|6
|Ванкувер
|24
|9
|15
|21
|7
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|20
|8
|Анахайм
|24
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|18
|14
Результаты / календарь
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7.12
8.12
9.12
|4.12
|03:00
|
Бостон – Колорадо
|- : -
|4.12
|03:00
|
Детройт – Вегас
|- : -
|4.12
|03:00
|
Оттава – Сан-Хосе
|- : -
|4.12
|03:00
|
Питтсбург – Сент-Луис
|- : -
|4.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|4.12
|03:00
|
Филадельфия – Нью-Джерси
|- : -
|4.12
|03:00
|
Эдмонтон – Монреаль
|- : -
|4.12
|03:30
|
Рейнджерс – Чикаго
|- : -
|4.12
|06:00
|
Ванкувер – Аризона
|- : -
|4.12
|06:00
|
Калгари – Вашингтон
|- : -
|4.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|4.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Каролина
|- : -
|4.12
|23:00
|
Виннипег – Анахайм
|- : -
|4.12
|23:00
|
Даллас – Миннесота
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|43
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|24
|38
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|24
|22
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|24
|19
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|24
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12
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