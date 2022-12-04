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Сегодня, 00:45

Капризов забросил 15-ю шайбу в сезоне и продлил результативную серию до 11 матчей

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

Он сравнял счет в концовке третьего периода — 4:4.

Капризов продлил свою результативную серию до 11 матчей. До клубного рекорда ему остался еще один матч.

Также российский форвард забросил 15-ю шайбу в сезоне.

Кирилл Капризов
ХК Анахайм Дакс
ХК Миннесота Уайлд
0
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4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 25 11 14 27
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2 Виннипег 22 14 8 29
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 - : -
4.12 03:00
Детройт – Вегас
 - : -
4.12 03:00
Оттава – Сан-Хосе
 - : -
4.12 03:00
Питтсбург – Сент-Луис
 - : -
4.12 03:00
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 - : -
4.12 03:00
Филадельфия – Нью-Джерси
 - : -
4.12 03:00
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 - : -
4.12 03:30
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 - : -
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Лос-Анджелес – Каролина
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