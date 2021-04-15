Двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Немчинов назвал «Флориду» хорошим вариантом для российского нападающего Никиты Гусева.

«У Гусева не получилось в этом году, но не в прошлом сезоне, — поделился мнением с «Известиями» Немчинов. — Тогда Никита набрал более 40 очков в регулярном чемпионате. Считаю, это хороший результат для дебютного сезона. А в межсезонье поменялся тренер. Линди Рафф не видел Гусева в составе, поскольку предпочитает немного другую тактику. Ему нужны другие игроки. Никите дали шанс в начале сезона, но, видимо, он его не оправдал в глазах тренера. Отсюда и драфт отказа с последующим расторжением. «Флорида» — это хороший вариант для Гусева».

11 апреля Гусев подписал контракт с «Флоридой» после того, как прошел процедуру драфта отказов и получил статус свободного агента.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.