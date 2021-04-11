НХЛ продлила регулярный чемпионат до 16 мая из-за вспышки коронавируса в «Ванкувере»
08:47
НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая, сообщает официальный сайт лиги.
Лига приняла решение продлить регулярный чемпионат в связи с коронавирусом в «Ванкувере», чтобы команда смогла провести 8 перенесенных матчей. Изначально регулярный чемпионат должен был закончиться 8 мая.
«Ванкувер» не играл с 24 марта. Клуб внес в коронавирусный протокол 21 хоккеиста команды и 4 тренеров. Команда получила разрешение возобновить тренировки и проведет первый матч после паузы 16 апреля против «Эдмонтона».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/nhl-perenosit-nachalo-play-off/c-323507632
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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