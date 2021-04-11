Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

НХЛ продлила регулярный чемпионат до 16 мая из-за вспышки коронавируса в «Ванкувере»

08:47
Хоккеисты «Ванкувера». Фото ХК «Ванкувер»
Хоккеисты «Ванкувера». Фото ХК «Ванкувер»
Теги:

НХЛ перенесла срок окончания регулярного чемпионата на 16 мая, сообщает официальный сайт лиги.

Лига приняла решение продлить регулярный чемпионат в связи с коронавирусом в «Ванкувере», чтобы команда смогла провести 8 перенесенных матчей. Изначально регулярный чемпионат должен был закончиться 8 мая.

«Ванкувер» не играл с 24 марта. Клуб внес в коронавирусный протокол 21 хоккеиста команды и 4 тренеров. Команда получила разрешение возобновить тренировки и проведет первый матч после паузы 16 апреля против «Эдмонтона».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhl-perenosit-nachalo-play-off/c-323507632

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное




Загрузка...