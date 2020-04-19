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Милее ничего не будет. Тарасенко в бассейне с сыновьями

02:59
Семья Тарасенко. Фото nhl.com
Семья Тарасенко. Фото nhl.com
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Жена российского нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в сториз своего Instagram видео. Она показала, как форвард в бассейне купается с сыновьями.

Сезон в НХЛ прерван на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. По данным на полночь на 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 310 572 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 158 691 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 590 682 человека выздоровели за время пандемии.

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