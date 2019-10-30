Михеева вернули в третье звено «Торонто»

Нападающий «Торонто» Джон Таварес восстановился от перелома пальца. Он тренируется во втором звене, сообщает в своем Twitter Дэйв Маккарти. Илья Михеев вернулся в третье сочетание. Россиянин занимается с Каспери Капаненом и Александром Керфутом.

В 14 матчах Михеева набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «+7».

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