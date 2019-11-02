Михаил Сергачев: «В России много свободы»

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев рассказал, по чему в России он скучает. В этом сезоне 21-летний игрок провел 13 матчей в регулярном чемпионате, в которых отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+16».

— Скучаю по людям. Русский менталитет не в том, чтобы прям нарушать все правила, но не жить по правилам, ходить по острию, — цитирует Сергачева The Athletic. — У нас много свободы и можно делать что хочешь.

Конечно, скучаю по еде, по бабушке, дедушке и семье.