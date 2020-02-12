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Михаил Сергачев: «Иногда мы говорим: «О, это гол». Но Василевский на месте»

08:40
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Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев после матча с «Питтсбургом» (2:1 ОТ) оценил игру вратаря команды Андрей Василевского. Россиянин отразил 35 бросков из 36.

— Василевский спасает нашу команду, — цитирует Сергачева официальный сайт лиги. — Иногда мы говорим: «О, это гол». Но он на месте. Ловушка, нагрудник, блокер — ему трудно забить.

Василевский набирает очки в 19 (17-0-2) матчах кряду. Это рекордная серия в истории «Тампы».

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