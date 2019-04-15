Мэтт Дюшен – о матче с "Тампой-Бэй": "Бобровский очень помог "Коламбусу"

Нападающий "Коламбуса" Мэтт Дюшен считает, что концовка третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против "Тампы-Бэй" (3:1) была напряженной и российский голкипер Сергей Бобровский помог команде сохранить победный счет, информирует официальный сайт НХЛ.

Счет в серии: 3-0 в пользу "Блю Джекетс".

– В третьем периоде у "Тампы" бросков было воз и маленькая тележка, и Бобровский очень сильно помог нашей команде. Считаю, что мы приложили достаточно усилий, чтобы не пропустить больше, чем одну шайбу, – сказал Дюшен.

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