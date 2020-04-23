Мерзликинс продлил контракт с «Коламбусом» на два года

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

? The Blue Jackets have signed goalie Elvis Merzlikins to a two-year contract extension.#CBJ | @Merzly30https://t.co/EbRwvQzUjO — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) April 23, 2020

За команду вратарь выступает с сезона-2019/20. 26-летний латвийский голкипер в текущем сезоне провел 33 матча за «Коламбус». В среднем за матч он пропускал 2,35 шайбы. Процент отраженных бросков — 92,3.

«Коламбус» выбрал Мерзликинса в третьем раунде драфта 2014 года. Он проводит свой первый сезон в НХЛ.