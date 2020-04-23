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Мерзликинс продлил контракт с «Коламбусом» на два года

23 апреля 2020, 23:40
Элвис Мерзликинс. Фото ХК "Коламбус".
Элвис Мерзликинс. Фото ХК "Коламбус".
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Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс подписал новый контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два года.

За команду вратарь выступает с сезона-2019/20. 26-летний латвийский голкипер в текущем сезоне провел 33 матча за «Коламбус». В среднем за матч он пропускал 2,35 шайбы. Процент отраженных бросков — 92,3.

«Коламбус» выбрал Мерзликинса в третьем раунде драфта 2014 года. Он проводит свой первый сезон в НХЛ.

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