Меган Хантер получила должность ассистента генерального менеджера «Чикаго»

«Чикаго» на официальном сайте объявил о перестановках в структуре клуба. Меган Хантер получила должность ассистента генерального менеджера «Чикаго».

Она работает в структуре клуба с 2016 году. До этого Хантер работала в отделе по хоккейным операциям и была скаутом.

Бывший защитник «Питтсбурга» Майк Итон также останется помощником генерального менеджера «Блэкхокс». Кроме того, он занял должность генерального менеджера фарм-клуба «Ястребов» в АХЛ.

Бывший защитник «Баффало» и «Чикаго» Брайан Кэмпбелл занял пост советника президента по хоккейным операциям.

Кэрилин Пилч была повышена до директора отдела по развитию игроков.